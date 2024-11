Non c’è pace per gli Indiana Pacers, falcidiati dagli infortuni: dopo James Wiseman è il turno di Isaiah Jackson che ha subito la rottura del tendine d’Achille. Un brutto per la franchigia e il giocatore, visto che la sua stagione può considerarsi finita.

Isaiah Jackson suffered an injury to his right Achilles tendon during last night’s game at New Orleans.

An MRI taken earlier today confirmed that Jackson tore his right Achilles tendon, with surgery scheduled for Monday, November 4.

Learn more: https://t.co/Py7waxCXjq pic.twitter.com/DDnwPj5PZR

— Indiana Pacers (@Pacers) November 3, 2024