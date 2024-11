NBA, il creatore della statua di Wade difende la sua opera: “Volevo emozionare”

Omri Amrany è diventato, suo malgrado, uno degli uomini più criticati in ambito sportivo negli Stati Uniti negli ultimi giorni, anche se (quasi) nessuno conosceva il suo nome. La sua statua di Dwyane Wade, inaugurata domenica scorsa davanti al Kayesa Center degli Heat, ha suscitato molte reazioni ed è stata oggetto di numerose prese in giro. Amrany ammette di non aver cercato il fotorealismo, ma di descrivere un’emozione nell’ex stella di Miami.

Lo scultore non si dice scoraggiato dalle numerose critiche, alcune da parte di ex giocatori come Shaquille O’Neal di cui anche Amrany aveva realizzato in passato una statua:

“Non leggo affatto i commenti, una delle tante cose che non faccio, perché voglio mantenere la mente aperta ai sogni e alle opportunità e andare avanti- Forse la prossima volta suggerirei che il soggetto dell’opera sia consapevole delle reazioni che potrebbe provocare.”

Lo stesso Dwyane Wade è dovuto intervenire in difesa della statua. Omri Amrany ha quindi spiegato che ha voluto dare più risalto alla celebrazione di Flash-D anziché costruire nel dettaglio ogni parte fisica:

“Ai critici dico che non hanno bene in mente l’intera storia di un ragazzo che non aveva nulla e che è diventato tutto ciò che voleva essere. Questa è una grande storia americana che forse ai tifosi sfugge perché quello che vogliono è una faccia noiosa. E mi dispiace.”

Va detto che Omri Amrany ne ha fatte tante altre. Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Bob Cousy, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain o anche altre glorie dello sport come Vince Lombardi o David Beckham… Tutti sono già stati oggetto di statue dell’artista di Chicago e del suo studio. Uno di questi aveva già causato le stesse conseguenze, quando trent’anni prima, la statua di Michael Jordan, a gambe divaricate, in procinto di schiacciare, era stata svelata davanti allo United Center dei Bulls.

