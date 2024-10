Ironia sulla statua, Wade all’attacco: “Quanti di voi hanno una statua?”

Critiche, battute, ironia. Tante risate sui social, ma a Dwyane Wade importa poco. Si è parlato molto, più sui social che altrove, della famosa statua dedicata a The Flash al di fuori del Kaseya Center di Miami. Una statua che assomiglia a tutti meno che a Wade. Ma l’ex numero 3 degli Heat ha glissato sulle critiche.

“Mi interessa, ma non mi interessa. Il mondo dei social media è fatto di opinioni. Tutti hanno un’opinione. Usate tutti le vostre opinioni. Per favore, parlate di più di noi. Parlate di più di una statua, venite a vederla, fate delle foto, mandate dei meme. Non ci interessa”.