NBA, Joel Embiid pronto a rientrare dall’infortunio: le ultime notizie

Proprio come Paul George, Joel Embiid non ha ancora giocato un solo minuto dall’inizio della stagione da quando il lungo dei Sixers si è infortunato al ginocchio sinistro. Tuttavia, recentemente è tornato ad allenarsi con continuità. Nei giorni scorsi ha infatti partecipato al cinque contro cinque con la squadra, che è sempre l’ultimo passo prima del ritorno ufficiale in campo. Joel Embiid è quindi sempre più vicino al ritorno.

Una volta completati gli ultimi due allenamenti previsti per oggi, la franchigia di Philadelphia prenderà poi una decisione riguardo alla sua presenza per la prossima partita, sabato in casa contro i Grizzlies. I Sixers partiranno quindi per un “road trip” di tre partite verso l’Ovest. Ricordiamo che l’NBA ha confermato l’infortunio al ginocchio sinistro dell’MVP del 2023, pur sanzionando i Sixers per aver annunciato, in anticipo e senza tenere conto dell’evoluzione della salute del giocatore, che Joel Embiid avrebbe saltato le partite durante la stagione.

