NBA, Draymond Green: “Puntate su di me come prossimo Difensore dell’anno”

Manca un’intera stagione, ma Draymond Green sembra avere già le idee chiare. Il lungo dei Golden State Warriors, infatti, ha apertamente dichiarato di voler puntare al premio di Difensore dell’anno 2025. Chiaro che Draymond dovrà mantenere cifre difensive di tutto rispetto per superare la concorrenza di Wembanyama e Holmgren. L’asso nella manica di Green, però, può essere il record della squadra: ad oggi gli Warriors hanno un record di 4-1, arrivato grazie alla buonissima efficienza della compagine di Kerr in difesa.

Davanti ai giornalisti, dopo la vittoria contro i New Orleans Pelicans, Draymond Green ha parlato in questa maniera:

“Per tutta l’estate ho sentito parlare di Chet Holmgren e Victor Wembanyama e di quanto sono in grado di fare in difesa, ma non dimenticatevi di Draymond. Voglio far parte della stessa conversazione in cui ci sono Chet e Wemby, penso di essermelo meritato per ciò che ho fatto fin qui, la scorsa stagione non ho giocato abbastanza partite, ma quest’anno voglio puntare al premio di difensore dell’anno e ogni sera scenderò in campo con quell’idea”.