NBA, Miami svela la statua in onore di Dwyane Wade: ironia dal web

“È pazzesco. Non posso crederci. Chi è questo ragazzo?”

Dwyane Wade chiaramente fa fatica a credere che ora ci sia una sua statua davanti al Kaseya Center, sede dei Miami Heat. Rimane però la domanda “Chi è questo ragazzo?” », che l’ex leggenda della franchigia ha voluto ironicamente indirizzare, scatenando i commenti dal web. Il problema è che la statua non somiglia affatto al tre volte campione NBA (2006, 2012 e 2013) e MVP delle Finals 2006.

“È pazzesco. Non mi ero davvero preparato per questo momento, ma ho voluto solo assaporare la sensazione di avere un riconoscimento di questo tipo fuori dall’Arena degli Heat. La vita va veloce.”

La statua in modalità “This is my house” è comunque accompagnata da un pezzo di marco in cui sono ricordate tutte le imprese di Dwyane Wade. Per la felicità anche di Pat Riley:

“Essendo il più grande giocatore nella storia dei Miami Heat, questo è il tuo giorno, il giorno della tua famiglia.”

