NBA, nuovo stop per Lonzo Ball: infortunio al polso destro

Non c’è pace per Lonzo Ball. Dopo aver rimesso piede sul parquet a distanza di più di due anni dall’infortunio subito al ginocchio sinistro, Ball è ancora in infermeria dopo essersi slogato il polso destro durante il primo quarto della gara vinta contro i Memphis Grizzlies. Secondo quanto riportato da Shams Charania, il nativo di Anaheim verrà rivalutato tra 10 giorni.

Bulls say Lonzo Ball suffered a right wrist sprain and will miss at least 10 days. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2024

Nonostante l’infortunio subito, Ball è rimasto in campo per 18 minuti ed ha collezionato 6 punti e 6 assist, aiutando i Chicago Bulls a sbancare il FedExForum di Memphis per 126-123.

Selezionato con la seconda scelta assoluta nel Draft del 2017 dai Los Angeles Lakers con cui ha giocato fino al 2019 prima di essere spedito ai New Orleans Pelicans nella trade per Anthony Davis. Dopo due stagioni nello Stato della Louisiana, Ball passa ai Chicago Bulls nell’agosto del 2021 con una sign-and-trade e complici i vari infortuni alle ginocchia ha giocato finora solo 38 partite con la franchigia dell’Illinois.

In questa stagione Ball ha giocato 3 delle prime 4 partite registrando medie di 4.7 punti, 2.7 rimbalzi e 3.7 assist in 15.7 minuti in campo. Al momento i Chicago Bulls occupano il quinto posto nella classifica della Eastern Conference con il record di 2 vittorie ed altrettante sconfitte. Il prossimo appuntamento per la squadra guidata da coach Billy Donovan è previsto per questa notte tra le mura amiche dello United Center contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero.

Leggi anche:

NBA, Jokić guida i Nuggets alla vittoria all’overtime contro i Nets

NBA, Banchero mette a segno 50 punti e i Magic battono i Pacers

Lakers, ecco il primo ko di stagione. JJ Redick: “Colpa mia”