NBA, LeBron James alimenta il fantabasket: “Giocare con Steph Curry? Mai dire mai”

Un tempo nemici giurati, rivali di lunga data che hanno dovuto affrontarsi nelle finali NBA ben quattro volte di seguito. LeBron James e Stephen Curry hanno approfittato dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per abbracciare un obiettivo comune: vincere l’oro con Team USA. Missione compiuta e felicità dei tifosi nell’aver visto giocare insieme, per la prima volta, i due nativi di Akron.

Ieri, davanti ai media, a LeBron James è stato chiesto di ricordare quello che sembrava un meraviglioso “Happy End”, anche se molti sperano che ci sarà un seguito rispetto ad una possibile accoppiata con Curry:

“L’esperienza con lui all’interno di Team USA? È stato tutto ciò che mi aspettavo e anche di più, soprattutto in quell’atmosfera in cui ogni sera le partite erano da dentro o fuori. Ho tanti ricordi e quelli vissuti a Parigi sono certo che rimarranno tra i migliori di tutta la mia carriera, non avrei potuto sognare di meglio. Io e Steph di nuovo nella stessa squadra? Non saprei”.