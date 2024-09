NBA, Stephen Curry spiega il suo rinnovo con Golden State: “Qui per la vita”

Anche se gli ultimi Golden State Warriors non si sono qualificati per i Playoff NBA 2024, Stephen Curry non dimenticherà quest’anno. Per la prima volta nella sua carriera, il leader dell’All-Star è diventato campione olimpico, ed è stato lui, contro la Serbia e poi la Francia, a portare Team USA alla medaglia d’oro. Due volte campione del mondo, Curry ha aspettato fino all’età di 36 anni per conquistare questa medaglia d’oro olimpica. Il tutto in una cornice magica e un’atmosfera eccezionale. Queste le parole del playmaker a The Athletic:

“È stata la sensazione più surreale di sempre, soprattutto considerando come è finita. Mi sentivo come se fossi di nuovo un bambino. Come esperienza, do un 12 su 10. Momenti puri.”

Ora è il momento degli Warriors con i quali ha appena prolungato per un’altra stagione. Eccolo con una finestra di due anni per cercare un quinto titolo_

“Dal mio punto di vista non cambia nulla. Siamo sensibili alla posizione, all’opportunità, al sostegno delle persone che mi hanno accompagnato per tutto il viaggio con Golden State. Ho sempre detto che avrei voluto giocare per una squadra per tutta la mia carriera. È stato bello firmare il prolungamento e potersi concentrare completamente sul basket e sulla prossima stagione.”

