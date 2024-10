NBA, Shams Charania subentra ad Adrian Wojnarowski e finisce ad ESPN

Lo “studente” segue quindi completamente le orme del suo “maestro”. Come ha comunicato sui suoi social network, Shams Charania si unirà infatti a ESPN da questa stagione, succedendo ad Adrian Wojnarowski. Colui che lo ha formato a metà dell’ultimo decennio dalla parte di Yahoo! Sports e che recentemente ha abbandonato la carriera giornalistica per diventare dirigente presso la St. Bonaventure University. In competizione in particolare con Chris Haynes (TNT, Bleacher Report), il giornalista trentenne era chiaramente l’erede naturale dello stesso Woj.

Ricevendo informazioni principalmente dagli agenti dei giocatori, Shams Charania ha lavorato negli ultimi anni per The Athletic, ma anche Stadium e FanDuel. Non si sanno i termini dell’accordo, ma Shams dovrebbe aver firmato un accordo multimilionario.

