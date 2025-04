I Lakers vincono contro OKC e lanciano un messaggio a tutta la NBA

Nella notte NBA, i Los Angeles Lakers hanno regolato gli Oklahoma City Thunder con una prova di forza di tutto rispetto. I californiani hanno offerto una prestazione straordinaria su entrambi i lati del campo, vincendo con il punteggio di 99-126. Los Angeles ha ottenuto una delle vittorie più convincenti della stagione e, giocando in questo modo, ha il potenziale per far tremare più di una squadra durante la corsa Playoff.

Dobbiamo peraltro evidenziare un record stagionale per i gialloviola con 22 tiri realizzati da dietro l’arco, record di franchigia, pareggiando il precedente record di 15 triple realizzate già nel primo tempo. Da segnalare i 30 punti realizzati dal solito Luka Doncic che ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 6 assist in 37 minuti di permanenza sul parquet. LeBron James ha totalizzato altri 19 punti punti e 7 assist, mentre Reaves ha registrato un classico ventello. Doncic ha oggettivamente vinto il man of the match di serata, anche se Shai Gilgeous-Alexander ha registrato la sua 71esima partita consecutiva con 20 o più punti. Purtroppo per lui, però, i 26 punti messi a referto sono risultati poco utili per mantenere OKC in gioco.

