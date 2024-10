Lonzo Ball pronto al rientro con Chicago: “Giocherò due partite di preseason”

Lonzo Ball ha calcato per l’ultima volta un campo NBA più di mille giorni fa. Da quel momento si è sottoposto a tre interventi al ginocchio. L’ultimo nel marzo 2023: una sostituzione della cartilagine, operazione dopo la quale nessun giocatore è tornato sul parquet. Ball sarà il primo. Ha detto infatti nel suo podcast che prevede di giocare due partite di preseason prima di affrontare finalmente la stagione regolare dopo tanto, troppo, tempo.

I Bulls confermano che Ball ha svolto allenamenti a contatto pieno e 5 contro 5 durante il training camp e la preseason. Ball dovrebbe tornare in campo a Chicago in questa stagione, probabilmente in un ruolo limitato in una squadra in cui Josh Giddey e Coby White sono i principali playmaker. Ball guadagnerà 21.4 milioni di dollari in questa stagione, nell’ultimo anno del contratto firmato al suo arrivo a Chicago nel 2021, quando sembrava che la franchigia avesse finalmente trovato il collante e il difensore necessario per costruire il roster.

Leggi anche:

Chauncey Billups pronto ad entrare nella Hall of Fame: “In pochi credevano in me”

NBA, DeRozan e la scelta di Sacramento: “Qui per vincere”

Fred VanVleet spinge i Rockets sul futuro NBA: “Non sono qui per tornare free agent”