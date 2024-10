NBA, Karl-Anthony Towns si presenta ai New York Knicks: “Pronto a fare il mio lavoro”

Nato e cresciuto nel New Jersey, Karl-Anthony Towns è felice di essere più vicino alla sua famiglia, in particolare a sua nonna, dopo il suo trasferimento ai Knicks. Anche all’interno della squadra conosce diversa gente, visto che Tom Thibodeau lo ha allenato per due anni e mezzo ai Wolves. Nella giornata di ieri, il lungo si è quindi presentato ai microfoni dei giornalisti, parlando in questa maniera:

“Thibs? Credo che conoscerci già ci dia un po’ di vantaggio. So che tipo di attacco gli piace mettere in campo. Conosco il modo in cui gli piace giocare in difesa e cosa si aspetta dai suoi giocatori.”

A Minneapolis, l’intesa tra l’allenatore ed i lunghi della squadra era stata tutt’altro che perfetta: Karl-Anthony Towns aveva criticato in particolare (dopo la sua partenza) il modo in cui il tecnico gestiva i giovani, mentre Tom Thibodeau si era scagliato internamente contro l’atteggiamento difensivo dei suoi giocatori. Ora, però, i due si ritrovano in una nuova franchigia, con obiettivi decisamente diversi. KAT ha anche trovato il tempo di scherzare:

“La prima cosa che ho fatto è stata andare da Brunson e presentarmi, visto che aveva avuto tutte quelle difficoltà gli ho detto: piacere, il mio nome è Karl. Il mio obiettivo? Lavorare duro ogni giorno senza dare nulla per scontato, compresi gli allenamenti, e provare a essere la miglior versione di noi stessi”.

Quindi, la parola è passata a coach Thibs, il quale ha reagito in questo modo all’arrivo del lungo:

“Ha maturato esperienza. Ha visto da vicino cosa vuol dire andare quasi fino in fondo ai Playoff. Per quanto cerchi di prepararti per qualcosa del genere, finché non lo provi, non capisci appieno di cosa si tratta. La sua comprensione del gioco è molto più avanzata ora rispetto al suo secondo anno nella lega. E le sue qualità sono così uniche che si adatta a tutte le situazioni.”

Leggi anche:

NBA, Rajon Rondo si unisce allo staff di Doc Rivers ai Bucks

NBA, Memphis Grizzlies: infortunio per Jaren Jackson Jr.

NBA, Lonzo Ball pronto per partecipare al training camp dei Chicago Bulls