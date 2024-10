NBA, Lonzo Ball pronto per partecipare al training camp dei Chicago Bulls

Al momento dell’infortunio subito da Lonzo Ball contro i Golden State Warriors il 14 gennaio 2022 la classifica della Eastern Conference era comandata proprio dai Chicago Bulls con un record di 27 vittorie e 13 sconfitte. Da allora sono cambiate tantissime cose, sono passati 2 anni e 9 mesi (o se meglio preferite 992 giorni) e Lonzo Ball non ha ancora rimesso piede in campo, nemmeno per un minuto.

Ma durante il Media Day dei Bulls il nativo di Anaheim ha rassicurato tutti sulle condizioni del suo ginocchio e ha dichiarato di avere come obiettivo quello di rientrare per l’opening night NBA. Una cosa è certa, Ball sarà presente al training camp dei Bulls:

“Credo che nessuno abbia mai recuperato da un infortunio come il mio. Ho praticamente un ginocchio nuovo di zecca. Mi sento abbastanza in salute per giocare, questo è tutto ciò che conta. Di sicuro sarò pronto a giocare nella opening night”.

L’esordio in stagione dei Chicago Bulls è previsto nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre allo Smoothie King Center di New Orleans contro i Pelicans.

Buone notizie quindi per la franchigia dell’Illinois che finalmente potrà riavere in campo il suo playmaker titolare. L’ultima stagione giocata da Lonzo Ball è stata nel 2021-2022 in cui ha preso parte a 35 partite registrando medie di 13 punti, 5.4 rimbalzi, 5.1 assist e 1.8 recuperi ad allacciata di scarpe.

Anche il presidente dei Chicago Bulls Artūras Karnišovas ha parlato del rientro di Lonzo che verrà gestito con cautela:

“Al training camp lavoreremo passo passo con lui, dal training camp apprenderemo molto sulle condizioni, su come riuscirà a gestire il carico di lavoro giorno dopo giorno“.

L’ex Pelicans e Lakers ha inoltre confermato che non giocherà i back-to-back e avrà un minutaggio limitato.

Leggi anche:

NBA, Wembanyama e il suo sogno: “Voglio schiacciare in testa a Gobert e Kawhi”

Steph Curry avvisa la NBA: “Warrior a vita, qui solo per vincere”

NBA, LeBron James pronto alla nuova stagione con i Lakers: “Ho ancora tanta benzina in corpo”