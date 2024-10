NBA, Memphis Grizzlies: infortunio per Jaren Jackson Jr.

Continua il momento sfortunato in casa Memphis Grizzlies. Infatti, dopo i molteplici giocatori che hanno rimediato un infortunio nella passata stagione, anche quest’anno è iniziato con un infortunio importante per i Grizzlies, quello di Jaren Jackson Jr.

Il prodotto dei Michigan State Spartans si è fatto male durante un allenamento. Un infortunio che va ad aggiungersi a quelli rimediati nelle ultime settimane da Vince Williams Jr., che ha riportato un infortunio da stress alla tibia sinistra e salterà tutto il training camp, e GG Jackson II che invece si è fratturato il quinto metatarso del piede destro, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico e dovrebbe rientrare in campo tra dicembre e gennaio.

Come detto, nella scorsa regular season i Memphis Grizzlies hanno vissuto una delle peggiori stagioni della loro storia: sono stati falcidiati dagli infortuni che ne hanno condizionato l’intera stagione, hanno dovuto fare a meno dell’uomo franchigia Ja Morant per una squalifica di 25 partite e poi per l’intera stagione a causa di un infortunio alla spalla e hanno concluso la regular season al 13esimo posto della Western Conference con il record di 27 vittorie e 55 sconfitte.

In attesa di capire la vera entità dell’infortunio subito da JJJ, le prime indiscrezioni parlano di uno stiramento al bicipite femorale della gamba sinistra, come dichiarato dal coach dei Grizllies, Taylor Jenkins:

“Prevediamo che potrebbe trattarsi di uno stiramento. Non sono sicuro dei tempi di recupero”.

Nelle prossime ore il centro dei Grizzlies si sottoporrà ad una risonanza magnetica. Nella scorsa stagione Jaren Jackson Jr. è stato uno dei migliori della franchigia del Tennessee chiudendo con 22.5 punti, 5.5 rimbalzi, 2.3 assist e 1.6 stoppate di media e vincendo il premio di Defensive Player of the Year.

Se il nativo di Plainfield, New Jersey dovesse saltare l’inizio di stagione e dovessero mancare anche i già citati Vince Williams Jr. e GG Jackson II, coach Jenkins potrebbe optare per un quintetto con Santi Aldama nel ruolo di ala grande e Zach Edey come centro titolare.

