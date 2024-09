Nella notte i New York Knicks e i Minnesota Timberwolves hanno raggiunto un accordo sulla trade: Karl-Anthony Towns sarà un nuovo giocatore dei Knicks, mentre Minnie avrà Julius Randle e Donte DiVincenzo come nuovi beniamini. Uno scambio che ha dato una grande scossa al mercato NBA a poco meno di un mese dall’inizio della nuova stagione.

Knicks have acquired Karl-Anthony Towns from Minnesota for Julius Randle, Donte DiVincenzo and a first-round pick via Detroit, sources tell me and @JonKrawczynski. pic.twitter.com/FafQlY48Y1 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024

Karl-Anthony Towns a New York: i dettagli della trade tra Knicks e TWolves

Come riporta Shams Charania di The Athletic, nella stagione NBA che sta per iniziare, Karl-Anthony Towns vestirà la maglia dei Knicks: nella notte New York e i Minnesota Timberwolves hanno raggiunto un accordo sullo scambio. A Minnie vanno Julius Randle, Donte DiVincenzo e una prima scelta del Draft 2025. Nello scambio sono coinvolti – per ragioni salariali – anche i Charlotte Hornets, che ricevono DaQuan Jeffries e, dai Knicks, delle scelte al prossimo Draft.

Una trade che cambia decisamente il volto a due franchigie che, lo scorso anno, hanno fatto davvero bene: i Timberwolves erano arrivati fino alle finali della Western Conference grazie al duo KAT-Edwards, mentre i Knicks guidati da Randle e Brunson erano arrivati fino alle semifinali della Eastern. Se prima di questa trade erano considerate due contender nelle rispettive Conference, adesso molti addetti ai lavori non sono convinti che questa rivoluzione gioverà a entrambe le squadre.

Karl-Anthony Towns è il centro che mancava a New York e, nella scorsa stagione, ha registrato una media di 21.8 punti e 8.3 rimbalzi, mentre Julius Randle è stato il traghettatore dei Knicks: una media di 24.2 punti, 9.2 rimbalzi e 5.0 assist in 46 partite prima di fermarsi a causa di una lussazione alla spalla.

