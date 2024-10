NBA, Bradley Beal e la sua avventura a Phoenix: “L’anno scorso mi sono sentito perso”

Tempo di media day anche per Phoenix Suns di Bradley Beal in vista della nuova stagione NBA. Dopo la grossa delusione per quanto riguarda l’andamento collettivo dello scorso anno, questa volta la compagine dell’Arizona vuole cercare di cambiare marcia. Servirà, però, un nuovo Bradley Beal in campo, dopo le difficoltà incontrate nell’ultima annata. L’ex stella di Washington ha commentato in maniera positiva l’arrivo della regular season 2024/2025:

“L’ambiente attuale in squadra è lontano anni luce da quello che abbiamo vissuto tutti l’anno scorso. C’è una nuova energia. Un nuovo entusiasmo e una nuova passione per il gioco. Il mio obiettivo personale? Mi son detto che devo divertirmi in campo. Non posso dirvi l’ultima stagione ci siamo divertiti…”

Dal punto di vista personale, Beal lo scorso anno ha dovuto saltare 29 partite a causa dei vari infortuni che lo hanno colpito, registrando quindi la sua quinta stagione consecutiva senza superare la soglia delle 60 partite giocate:

“Sei infortunato, cerchi di riprendere ritmo, di adattarti alla squadra. Non sono mai riuscito a trovare il giusto equilibrio e a seguire la squadra. Ho sempre avuto la sensazione di dover recuperare il tempo perduto e l’intero processo è stato frustrante. Mi sono sentito un po’ perso. Abbiamo fatto buone cose dopo dicembre, che ci hanno permesso di raggiungere i playoff. Ma nel complesso, quella gioia, quell’energia semplicemente non c’erano. Stavolta, ne faccio la mia priorità”.

Leggi Anche:

NBA, Rajon Rondo si unisce allo staff di Doc Rivers ai Bucks

NBA, Karl-Anthony Towns si presenta ai New York Knicks