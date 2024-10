NBA, Wembanyama e il suo sogno: “Voglio schiacciare in testa a Gobert e Kawhi”

È entrato nella lega usando l’emoji dell’alieno, si è confermato tale. Victor Wembanyama è solo all’inizio della sua carriera con i San Antonio Spurs, ma il futuro non può che essere roseo. Il francesone rimane però con la testa sulle spalle, ammettendo in un’intervista rilasciata all’americana Cbs di dover ancora lavorare molto:

“Sto ancora imparando. Mi devo anche preoccupare per gli avversari che ci saranno tra un paio d’anni”.

Non solo a loro, però. Perché Victor Wembanyama ha già stilato una lista dei tre giocatori ai quali vorrebbe fare il più classico dei “suoi” scherzetti: un bel poster, schiacciata in testa da far venire giù il palazzetto. I nomi non sono frutto di antipatie personali, ma semplicemente “i migliori difensori“. Farlo contro di loro avrebbe un gusto completamente diverso.

“I migliori difensori sarebbero la sfida più grande. Quindi Rudy Gobert e Kawhi Leonard, perché tutti questi ragazzi li rispetto così tanto a livello difensivo che sarebbe incredibile schiacciare su di loro. Quindi direi Rudy, Kawhi e un terzo sarebbe Jonathan Isaac. Credo che sia un difensore davvero molto sottovalutato”.

Con Gobert c’è anche una questione di amichevole fratricidio tra francesi, e il fatto che Wemby proverà in tutti i modi a insidiare la cosa preferita di Rudy: la statuetta da Defensive Player of the Year.

Leggi anche:

Steph Curry avvisa la NBA: “Warrior a vita, qui solo per vincere”

NBA, LeBron James pronto alla nuova stagione con i Lakers: “Ho ancora tanta benzina in corpo”

NBA, Luka Doncic carica Dallas: “Vogliamo il titolo. Thompson? Talento raro”