NBA, Knicks, Jalen Brunson parla da leader: “Dobbiamo ricominciare da capo, è questo il bello”

L’approccio al Media Day dei New York Knicks non è certo quello che si sarebbe immaginato appena 48 ore prima. L’arrivo di Karl-Anthony Towns via trade ha fatto schizzare in alto il misuratore dell’hype, già notoriamente elevato nella Grande Mela per le vicende bluarancio. Non potendo ancora parlare del nuovo arrivato – già presente alla facility per l’occasione, Jalen Brunson ha riservato un pensiero ai giocatori che non sono più a roster, Julius Randle e Donte DiVincenzo. Ecco le sue parole:

“La notizia è stata dura, qualcosa di incredibile. Sono grato ad entrambi per la loro amicizia, per ciò che hanno portato a questa squadra. Sono grato a Julius per avermi accolto a braccia aperte e per i ricordi dei momenti vissuti assieme. Donte è stato il mio testimone di nozze, questo vi dice tutto ciò che c’è da sapere sul rapporto di amicizia che ci lega, lo amo alla follia.”

I Knicks, anche in virtù della trade di cui sopra, sembrano collocarsi piuttosto avanti in un’ipotetica griglia di partenza prestigionale. Il commento di Brunson dà prova di grande motivazione:

“Ovviamente vogliamo compiere il prossimo passo e far meglio rispetto allo scorso anno ma non possiamo guardarci indietro, riavvolgere il nastro e tornare dove eravamo, a Gara 7 del secondo turno Playoff. Dobbiamo ricominciare tutto da capo, è questo il bello, non sai mai come va a finire. […] Abbiamo una strada lunga davanti a noi.”

