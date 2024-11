La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

La NBA ha avviato un’investigazione per una possibile violazione delle regole del salary cap contro i New York Knicks. E il roster pieno zeppo di stelle non c’entra, o meglio c’entra solo tangenzialmente. Sotto la lente della lega ci sarebbe infatti la promozione di Rick Brunson, padre di Jalen, come assistente allenatore di coach Tom Thibodeau.

Papà Brunson è stato promosso nella offseason 2024, in parallelo al rinnovo a prezzi di discount di “figlio Brunson” (quadriennale da 156 milioni di dollari). Attendendo solo un anno, infatti, Jalen avrebbe potuto incassare molti più dollari, per la precisione 270 milioni. Il dubbio della NBA è che quello sconto concesso dal playmaker al front office sia stato fatto per questioni meramente di “correttezza” salariale. E che, di fatto, i soldi in casa Brunson siano lo stesso entrati anche se non nella stessa quantità: semplicemente tramite una porta secondaria, cioè quella promozione garantita al padre. Secondo fonti NBA, il contratto di Rick Brunson rientra nel settore dei migliori assistenti allenatori.

Immediata la reazione dei Knicks:

“Rick Brunson ha preso il posto di Johnnie Bryant e ha assunto lo stesso stipendio di Bryant. È offensivo che qualcuno sostenga che Rick non meritasse la promozione. Rick ha fatto un lavoro straordinario e continuerà a farlo. Lo vediamo come un’ulteriore molestia nei confronti dei Knicks a causa della nostra opposizione a certe questioni dell’NBA”.

Recentemente, infatti, i Knicks hanno criticato duramente la lega e il commissioner Adam Silver su diverse questioni. Tra queste la trasparenza della NBA in una lettera inviata al Consiglio dei Governatori della lega a settembre, come ha riportato ESPN. Ma anche la politica di condivisione dei ricavi della lega in una lettera separata, secondo quanto scrive sempre il network americano.

Leggi anche:

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

NBA, Tatum e i Celtics mettono fine all’imbattibilità dei Cavaliers

NBA, confronto acceso tra Maxey ed Embiid: cosa sta succedendo in casa Sixers?