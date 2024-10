NBA, la maglia di LeBron James sulla copertina di Sports Illustrated venduta a 1.3 milioni di dollari

Il mese scorso avevamo annunciato la messa all’asta di un nuovo pezzo di storia, ossia la maglia indossata dal giovanissimo LeBron James sulla ormai leggendaria copertina della rivista “Sports Illustrated”, datata 18 febbraio 2002. Si tratta della cover in cui il nativo di Akron veniva ufficialmente etichettato come “Il Prescelto”.

Già venduta due volte, nel 2019 per 187.500 dollari, poi di nuovo nel 2021, questa volta per 512.200 biglietti verdi, la vendita di fine settembre 2024 è riuscita a soddisfare le aspettative di David Goodman, capo della Julien’s Auction, responsabile delle aste. Quest’ultimo sperava di raggiungere il milione e alla fine la maglia è stata battuta addirittura alla cifra record di 1.3 milioni di dollari.

Questo non è certamente un record per una maglia di LeBron James, ma mai prima d’ora una maglia del liceo era stata comprata per così tanto all’asta. Michael LeBrecht, il fotografo che ha scattato la copertina di “Sports Illustrated”, è particolarmente orgoglioso della sua foto:

“Essere in qualche modo legato a una delle più grandi storie sportive di tutte le generazioni, come lo sono io, è semplicemente folle.”

