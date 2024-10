Basterà un rebranding per cambiare il volto dei Clippers? Presto per dirlo, ma è certo che la squadra stia tentando in tutti i modi di lasciarsi alle spalle un capitolo pur importante della propria storia recente. L’addio di Paul George segna un prima e un dopo, invitando al cambio di passo dal punto di vista tecnico. James Harden e Kawhi Leonard, che avranno sulle spalle buona parte del peso dell’attacco di L.A., si dicono pronti. Ecco le dichiarazioni del ‘Barba’ nel corso del Media Day NBA 2024:

“Sarò molto coinvolto nel nostro stile di gioco. Quando ero a Houston si diceva ‘Non puoi vincere così’. Nella stagione scorsa avete visto un ragazzo [Luka Doncic] raggiungere le Finals giocando allo stesso modo.”



Kawhi Leonard non cancella il passato con Paul George in squadra, ma si fa carico delle responsabilità sul piano individuale:

“Non sento che sarà diverso per me dal punto di vista personale. Non considero qualcuno come mio salvatore quando condividiamo il campo, di chiunque si tratti. Ci sono tante facce nuove, per questo è importante iniziare bene il training camp da domani.”

Leggi anche:

Knicks, Jalen Brunson parla da leader: “Dobbiamo ricominciare da capo, è questo il bello”

Shai Gilgeous-Alexander e l’imperativo OKC Thunder: “Restiamo noi stessi”

Giannis Antetokounmpo resetta gli obiettivi dei Bucks