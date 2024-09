NBA, i 76ers rimangono a Philadelphia: annuncio della prima cittadina

Con Seattle e Las Vegas all’orizzonte, pronte a (ri)collocarsi sulla mappa NBA, i rumors su un possibile addio dei 76ers a Philadelphia erano tanto insistenti quanto fondati. Lo scenario appare scongiurato, almeno per il momento. La conferma dell’accordo raggiunto è arrivata dalla viva voce della prima cittadina di Philadelphia, Cherelle L. Parker. Il messaggio diffuso sul profilo X della sindaca sottolinea l’importanza dell’intesa.

“ In quanto vostra sindaca, vi sto parlando dal mio ufficio nella City Hall con un annuncio molto importante. Sono orgogliosa di condividere che ho preso una decisione ed è stato raggiunto un accordo per assicurare che i nostri 76ers rimangano a casa. Credo con tutto il cuore che questa sia l’intesa giusta per la gente di Philadelphia. Cittadini di Chinatown, sappiate che vi sento. Abbiamo la miglior Chinatown degli Stati Uniti d’America e mi impegno a lavorare assieme per sostenerla. Presto avrò molto di più da dire in occasione di una presentazione formale.”

As your Mayor, I'm speaking from my City Hall office with a very important announcement. I am proud to share that I have made my decision, and an agreement has been reached to ensure that our Sixers are staying home.

I wholeheartedly believe this is the right deal for the People… pic.twitter.com/Fnj19mrBOV

— Mayor Cherelle L. Parker (@PhillyMayor) September 18, 2024