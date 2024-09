NBA, Draymond Green avverte Paul George: “Buona fortuna in quel di Philadelphia”

Finire ai Philadelphia 76ers a questo punto della sua carriera, non sarà semplice per Paul George. L’ormai ex giocatore dei Clippers, infatti, durante l’estate ha deciso di lasciare la California per unirsi a Joel Embiid e cercare di arrivare fino in fondo ad Est. Ovviamente, l’obiettivo grosso è il titolo NBA, ma Phila – per un motivo o per l’altro – negli ultimi anni ha sempre avuto problemi nelle corse Playoff. Ecco perché l’arrivo di PG potrebbe ravvivare il sentimento dei tifosi di Phila – viste anche le ultime notizie che arrivano dal New Jersey.

Detto questo, in una recente intervista, Draymond Green ha già messo le mani avanti rispetto all’avventura dell’ex membro di Team USA in quel di Phila. Notoriamente, la cittadina della Pennsylvania vanta una tifoseria piuttosto calda. Ecco perché sarà importante registrare prestazioni fin da subito di alto livello. Queste la parole della stella degli Warriors a riguardo:

“Buona fortuna a Paul George! Se non giocherà bene da subito, a Philadelphia lo distruggeranno. PG sarà la terza stella della squadra dietro a Embiid e Maxey e da quelle parti hanno avuto brutte esperienze di recente con la terza stella. Paul George farà meglio a giocare bene.”

