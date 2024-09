NBA Preseason 2024-2025: partite in calendario, programma con orari italiani e dove vederla in TV, streaming

Avete nostalgia dell’azione NBA? Tranquilli, non resta molto da pazientare prima di tornare in campo, anche se per il momento si parla di fase di preparazione. Qui trovate tutte le coordinate per seguire con noi Media Day e Training Camp. Di seguito, invece, un breve riepilogo con le indicazioni per stare al passo con le partite della Preseason NBA 2024-2025 di ogni squadra.

Preseason NBA 2024-2025, quando inizia

La preseason NBA 2024-2025 inizierà venerdì 4 ottobre alle 18:00 da Abu Dhabi, con la nuova edizione degli Abu Dhabi Games dalla Etihad Arena. Si affronteranno un paio di volte Boston Celtics e Denver Nuggets, squadre detentrici degli ultimi due titoli NBA in ordine di tempo.

Il programma delle partite in calendario: date e orari italiani

74 gli incontri di Preseason NBA previsti in totale, spalmati nell’arco di due settimane, fino alla notte italiana tra il 18 e 19 ottobre. Ecco le partite in programma con le date in calendario e gli orari italiani dei match di tutte le squadre NBA impegnate. (* squadra neozelandese/ ** squadra tedesca).

DATA PARTITA ORARIO ITALIANO venerdì 4 ottobre 2024 Celtics @ Nuggets 18:00 Notte 4-5 ottobre 2024 *Breakers @ Jazz 3:00 Timberwolves @ Lakers 4:30 Notte 5-6 ottobre 2024 Warriors @ Clippers 1:00 domenica 6 ottobre 2024 Nuggets @ Celtics 16:00 Notte 6-7 ottobre 2024 Knicks @ Hornets 1:00 Wizards @ Raptors 1:30 Bucks @ Pistons 2:00 Suns @ Lakers 3:30 lunedì 7 ottobre 2024 Magic @ Pelicans 19:30 Notte 7-8 ottobre 2024 TBD @ 76ers 1:00 Thunder @ Spurs 2:00 Grizzlies @ Mavericks 2:00 Rockets @ Jazz 3:00 Notte 8-9 ottobre 2024 Suns @ Pistons 1:00 Bulls @ Cavaliers 1:00 Heat @ Hornets 1:00 Pacers @ Hawks 1:30 Nets @ Clippers 4:30 Notte 9-10 ottobre 2024 Wizards @ Knicks 1:30 Magic @ Spurs 2:00 Rockets @ Thunder 2:00 Warriors @ Kings 4:30 Notte 10-11 ottobre 2024 Pacers @ Cavaliers 1:00 Hawks @ Heat 1:30 Breakers @ Thunder 2:00 Lakers @ Bucks 2:00 Hornets @ Grizzlies 2:00 Jazz @ Mavericks 2:00 Notte 11-12 ottobre 2024 76ers @ Timberwolves 1:00 Raptors @ Wizards 1:00 Pelicans @ Magic 1:00 Pistons @ Suns 4:00 Kings @ Warriors 4:00 Trail Blazers @ Clippers 4:30 Notte 12-13 ottobre 2024 Jazz @ Spurs 2:00 Grizzlies @ Bulls 2:00 76ers @ Celtics 2:00 domenica 13 ottobre 2024 Pelicans @ Heat 21:30 Notte 13-14 ottobre 2024 Trail Blazers @ Kings 0:00 Timberwolves @ Knicks 0:00 Raptors @ Celtics 1:00 Pistons @ Warriors 2:30 Suns @ Nuggets 2:30 Notte 14-15 ottobre 2024 Grizzlies @ Pacers 1:00 Wizards @ Nets 1:30 76ers @ Hawks 1:30 Bulls @ Bucks 2:00 Mavericks @ Clippers 4:30 Notte 15-16 ottobre 2024 Celtics @ Raptors 1:00 Hornets @ Knicks 1:30 Spurs @ Heat 1:30 Pelicans @ Rockets 2:00 Kings @ Jazz 3:00 Thunder @ Nuggets 3:00 Warriors @ Lakers 4:00 Notte 16-17 ottobre 2024 Nets @ 76ers 1:00 Cavaliers @ Pistons 1:00 Timberwolves @ Bulls 2:00 **Ulm @ Trail Blazers 4:00 Notte 17-18 ottobre 2024 Hornets @ Pacers 1:00 Bucks @ Mavericks 1:30 Hawks @ Thunder 2:00 Spurs @ Rockets 2:00 Lakers @ Suns 4:00 Kings @ Clippers 4:30 Notte 18-19 ottobre 2024 Knicks @ Wizards 1:00 76ers @ Magic 1:00 Raptors @ Nets 1:30 Nuggets @ Timberwolves 2:00 Heat @ Grizzlies 2:00 Cavaliers @ Bulls 2:00 Jazz @ Trail Blazers 4:00 Lakers @ Warriors 4:30

NBA Preseason, dove seguire le partite 2024-2025 in tv e streaming

La diretta streaming e on demand di tutte le partite della Preseason NBA 2024-2025 sarà come di consueto disponibile tramite NBA App attivando il League Pass, servizio in abbonamento. Una selezione di incontri dovrebbe essere resa disponibile anche da Sky Sport ai propri abbonati sul canale 209 della piattaforma satellitare. Per ogni aggiornamento in merito, vi rimandiamo alla programmazione dell’emittente.

