NBA, Philadelphia rischia di perdere i 76ers: il New Jersey preme per avere la franchigia

Da diversi anni i 76ers sognano di trasferirsi nel centro di Philadelphia con una nuova arena moderna, ma gli ostacoli sono tanti quanto alti e la città di Camden, nel New Jersey, spera di trarne vantaggio. Infatti, secondo le ultime notizie riportate da ESPN, alcuni funzionari statali del New Jersey hanno inviato una proposta ai proprietari della franchigia riguardo l’opportunità di utilizzare un terreno di proprietà statale a Camden per lo sviluppo di un enorme complesso, che includerebbe una arena NBA, alloggi, ma anche uffici e centri commerciali.

I 76ers nel New Jersey? Questione anche di vantaggi fiscali

Secondo ROI-NJ, il progetto multimiliardario, sostenuto dal governatore Phil Murphy, sarebbe costruito sul sito dell’ex prigione statale adiacente al fiume Delaware e a nord del ponte Ben Franklin. Harris Blitzer Sports & Entertainment (l’entità proprietaria dei Sixers) finanzierebbe il tutto, senza utilizzare un solo dollaro dei contribuenti. Meglio ancora, questo progetto avrebbe diritto a centinaia di milioni di dollari in sgravi fiscali.

Poiché il progetto includerebbe sia una sede che un complesso immobiliare e commerciale, HBSE potrebbe beneficiare di due crediti d’imposta del valore massimo di 400 milioni di dollari ciascuno.

Lo stallo della nuova arena dei 76ers a Phila

A far tremare i tifosi di Philadelphia, sono arrivate poi le parole del portavoce della proprietà, il quale ha fatto chiarezza su quanto sta succedendo rispetto alla possibilità di avere una nuova arena in centro:

“Abbiamo lavorato instancabilmente negli ultimi cinque anni per costruire una sede a Philadelphia e le trattative sono ancora in corso con i leader della città riguardo alla nostra proposta a Market East. La realtà è che non abbiamo più tempo per raggiungere un accordo che permetta ai Sixers di aprire la nostra nuova casa in tempo per la stagione NBA 2031-32. Dobbiamo quindi prendere sul serio tutte le opzioni possibili, compresa questa.”

Ricordiamo che dal 2016 i Sixers hanno trasferito il quartier generale e il centro di allenamento a Camden, e un trasferimento definitivo nel New Jersey sarebbe logico per i manager che possiedono anche i New Jersey Devils (NHL) e il Prudential Center. Separatamente, l’attuale contratto di locazione del Wells Fargo Center di Phila termina dopo la stagione 2030-31, e i Sixers hanno già affermato che dovranno raggiungere un accordo per una nuova sede entro la fine del 2024 (e iniziare la costruzione nel 2025) per soddisfare le loro esigenze.

