NBA, Adam Silver apre alle espansioni: Seattle e Las Vegas nel mirino

È sempre stato il suo sogno nel cassetto. Negli ultimi anni da quel cassetto ci era uscito varie volte. Talvolta velatamente, altre molto meno. Adam Silver, il commissioner della NBA, ha confessato di lavorare seriamente all’espansione della massima lega americana di basket, con l’introduzione di nuove franchigie. O, in questo caso, anche con la reintroduzione di vecchie che ormai hanno traslocato altrove da anni.

L’annuncio è arrivato domenica sera durante il Celtics Pregame Live di NBC Sports, prima che Gara-2 delle Finals andasse in scena al TD Garden. Le parole di Silver sono state abbastanza limpide: alle espansioni si penserà una volta finalizzato l’accordo televisivo, ormai in dirittura d’arrivo.

“Dobbiamo capire quali sono i nostri rapporti a lungo termine con i media prima di pensare a un’espansione. Stiamo concludendo questi accordi, che saranno a lungo termine. Spero che abbiano successo in termini di generazione di introiti per la lega e per le squadre e che quindi saremo in grado di valutare un’espansione”.