Mercato NBA, Joel Embiid prolunga con i Philadelphia 76ers al massimo salariale

Sono giorni importanti per la città di Philadelphia e i 76ers. Il legame rinsaldato a lungo termine tra Philly e la squadra NBA trova riscontro immediato anche nell’accordo che blinda Joel Embiid. La stella dei 76ers, a seguito del nuovo accordo per l’estensione triennale al massimo salariale, è sotto contratto con i 76ers fino al termine della stagione 2028-2029 (annata per la quale è prevista una Player option). L’accordo tra Embiid e Philadelphia, ora superiore ai 300 milioni di dollari complessivi, è sul podio dei più ricchi mai firmati nella storia NBA. A precederlo in graduatoria le intese recenti a tinte biancoverdi tra i Celtics e, rispettivamente, Jayson Tatum e Jaylen Brown.

La notizia, è veicolata su X dall’insider NBA Shams Charania, in luce dopo l’addio di Adrian Wojnarowski a ESPN.

