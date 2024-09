Lakers, canotta di Bronny James venduta all’asta per 38mila dollari

Trentottomilaquattrocento dollari. Tanto è costata la canottiera con cui Bronny James, figlio d’arte di LeBron, ha esordito nell’ultima Summer League. L’asta dell’ultimo venerdì Summer league Selects di Sotheby’s havisto la sua maglia come assoluta protagonista. Non è stato la scelta numero 1 come suo padre; non ne calcherà – con ogni probabilità – nemmeno una frazione del percorso sportivo. Non si avvicinerà mai ai suoi livelli di influenza e popolarità. Ma questo anche perché difficilmente ricapiterà. Eppure Bronny non sembra passare inosservato. Il nome che porta sulla schiena fa il suo – sia chiaro – ma ci sarà sicuramente un motivo se il uovo head coach dei Lakers JJ Redick ha deciso di puntare fortemente su un ragazzo scelto con la numero 55.

E puntare forte ci ha pensato anche un gentil signore che ha offerto – per l’appunto – quasi 39mila dollari per accaparrarsi la canotta, che secondo le stime sarebbe dovuta andare al massimo a 10mila dollari. Per intenderci, la canotta della prima scelta assoluta Zaccharie Risacher, degli Atlanta Hawks, è stata venduta a “soli” 3.360 dollari. Quella di Reed Sheppard degli Houston Rockets, la scelta numero 3, è andata a 15.600 dollari.

Interessanti altri due paragoni. Una maglia indossata dal padre il 15 novembre 2023 contro i Sacramento Kings – in cui LBJ ha registrato una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist – è stata venduta a 42mila dollari. Non troppo distante da quella di Bronny James. E poi c’è il dato delle canotte dell’ultima prima scelta, Victor Wembanyama. E qui, come da pronostico, i prezzi lievitano: 62mila dollari per quella del debutto in Summer League, 726mila dollari per la prima assoluta in NBA. Follie.

