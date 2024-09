NBA, Boston Celtics messi in vendita per evitare perdite finanziarie? Le ultime notizie

L’annuncio della vendita dei Celtics, subito dopo il titolo, ha sorpreso tutti. Perché il gruppo di comproprietari ha deciso di mettere in vendita la franchigia di Boston, valutata cinque miliardi di dollari? Secondo il New York Post, ciò è legato alle differenze di vedute tra padre e figlio Grousbeck. Per il figlio, che è la figura pubblica del gruppo azionario, possedere una franchigia sportiva è una questione di passione, indipendentemente dal fatto che si perda denaro. Inoltre, anche dopo aver vinto il titolo in questa stagione, i Celtics riusciranno a malapena a raggiungere il pareggio di bilancio e perderanno sicuramente 80 milioni di dollari nella prossima stagione, con l’obiettivo peraltro di chiudere il prolungamento contrattuale di Jaylen Brown.

Per il padre, Irving Grousbeck, la passione non deve oscurare l’aspetto finanziario, e il patriarca novantenne avrebbe quindi forzato la vendita della squadra, nonostante la buona situazione sportiva, per evitare perdite economiche importanti e per lucrare sull’aumento del valore della franchigia. Peraltro, il padre possiede il 20% delle azioni del club, mentre il figlio, anche se più esposto pubblicamente, ne possiede solo il 3%.

NBA, Boston Celtics in vendita: occhio alla Luxury Tax

Anche se la cosa non piace molto a Adam Silver, i Celtics dovrebbero essere venduti “a tappe”, con il controllo della squadra da cedere nei prossimi mesi, prima dell’operazione di saldo da chiudersi entro il 2028. In questo In tal caso, Wyc Grousbeck potrebbe rimanere a capo della franchigia fino a quella data. Fino ad allora bisognerà pagare gli stipendi e la “Luxury Tax”. Per la prossima stagione si parla di 197 milioni di dollari di stipendi e 66 milioni di dollari di luxury. Ma per la stagione 2025/26 si parla già di 225 milioni di dollari di stipendi… e di 219 milioni di dollari di Luxury Tax. Con solo 11 giocatori sotto contratto. Un esborso non indifferente.

