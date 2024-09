Mercato NBA, Sacramento Kings workout per TJ Warren

Settimana di allenamenti per i Sacramento Kings, che cercano i nomi giusti con i quali perfezionare il roster. Dopo l’arrivo di un All-Star come DeMar DeRozan, la franchigia californiana ha pianificato per questa settimana tre workout con giocatori di varia esperienza: Jae Crowder, Nassir Little e – ultimo in ordine di tempo – TJ Warren. La notizia è riportata da Sam Amick di The Athletic.

TJ Warren è reduce da appena 11 partite disputate nella scorsa stagione NBA con i Minnesota Timberwolves.

Per sources, the Kings are working out TJ Warren this week. The 31-year-old who averaged a career-high 19.8 points for the Pacers in 2019-20 last played with Minnesota last season (11 games).

The Kings have Jae Crowder and Nassir Little in this week as well. (@SeanCunningham…

— Sam Amick (@sam_amick) September 16, 2024