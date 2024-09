LeBron James è pronto a guidare ancora i Los Angeles Lakers nella nuova stagione NBA e, quest’anno, al suo fianco avrà anche suo figlio Bronny. Aspettando il training camp ufficiale, i due stanno svolgendo insieme la preparazione: non più un allenamento che, a casa James, era tra padre-figlio, ma tra compagni di squadra.

Lakers basketball coming pic.twitter.com/BCOaNmiHyp — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 18, 2024

LeBron James su Bronny: “Spero che sia un anno straordinario per entrambi”

Intervistato durante la puntata del podcast GoJo and Golic, LeBron James ha parlato di quanto sia particolare per lui e Bronny allenarsi come compagni di squadra. Le sensazioni di The Choosen One sono positive per la sua stagione e per quella del figlio, come racconta:

“Questa settimana siamo tornati in palestra, ed è stata davvero la prima volta che io e Bronny eravamo in palestra come professionisti, ad allenarci, sfidarci e prepararci per la stagione. Ammetto che ci sono stati un paio di momenti in cui ho perso la concentrazione: sai, non sono abituato a perdere la concentrazione quando sono in palestra; sono convinto che sarà un anno incredibile per me e spero anche per lui”

Has preparing for a season with Bronny as a teammate changed @kingjames’ mindset? “It’s going to give me a sense of enjoying the moment a little bit more…I think with Bronny being here I can have a moment or two where I can just sit back & be appreciative of the moment itself.” pic.twitter.com/UeYfc4nzyW — DraftKings Network (@DKNetwork) September 20, 2024

Quello di giocare con suo figlio era un desiderio che LeBron sperava di realizzare il prima possibile. Un momento che vorrà viversi al 100%, come prosegue nel corso dell’intervista:

“Giocare con lui lo desideravo da tanto, poterlo fare mi darà la sensazione di godermi un po’ di più il momento. Penso che con Bronny qui potrò avere uno o più momenti in cui potrò semplicemente sedermi e apprezzare il momento in sé”

Secondo varie fonti statunitensi, Bronny James ha molte probabilità di giocare già all’opening night, al fianco di suo padre.

