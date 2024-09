NBA, Sacramento lancia la nuova Classic Edition: si torna al 2002

Welcome back! Sono le due parole con cui i Sacramento Kings sui social hanno lanciato la nuova canottiera Nike Classic Edition 2024-2025. Il nome già dice tutto: è una nuova canottiera che torna indietro nel tempo, ai classici. E che per Sacramento ha un valore ancora più grande perché celebra il 40esimo anniversario dalla fondazione della franchigia. La divisa però non riprenderà quella dei primi anni, bensì la divisa indossata da Sacramento tra il 2002 e il 2008. Il video è stato realizzato con la collaborazione di due leggende come Doug Christie e Mike Bibby.

Il logo “Sacramento” ad arco sopra i numeri, non centrali sullo stomaco ma spostati sul costato sinistro. Due stringhe laterali bianche e nere incorniciano maglia e pantaloncini. Il logo secondario “SK” dei Kings, utilizzato per il ventennio 1994-2014, è cucito sul lato destro dei pantaloncini. Sacramento potrà indossare le nuove divise Classic Edition solamente otto volte nel corso della stagione. Il debutto sarà in casa al Golden 1 Center il 24 novembre contro i Brooklyn Nets. Il calendario è già stilato: torneranno in campo contro gli Oklahoma City Thunder il 25 novembre, contro i Los Angeles Lakers il 19 e 21 dicembre, contro gli Indiana Pacers il 22 dicembre, contro i Washington Wizards il 19 gennaio, contro i Golden State Warriors il 22 gennaio e contro gli Charlotte Hornets il 24 febbraio.

