Interesse NBA attorno a Christian Koloko: Lakers in pole per il ritorno

Dopo i problemi di salute che sembravano aver compromesso la allora breve carriera NBA di Christian Koloko, nuovi spiragli per un rientro nella lega. In vista del definitivo via libera dal panel medico di esperti NBA incaricato di valutare il caso, il giocatore può accordarsi con una squadra – e le pretendenti non mancano.

La rosa di squadre interessate avanzata da Shams Charania di The Athletic ricomprende Toronto Raptors, squadra che lo scelse al Draft NBA 2022, San Antonio Spurs e le due losangeline Clippers e Lakers, con questi ultimi in prima fila nella corsa ai servigi del lungo.

7-footer Christian Koloko is finalizing a return to the NBA and the Los Angeles Lakers are frontrunners to sign him among Raptors, Clippers and Spurs, sources tell @TheAthletic. Koloko is awaiting clearance to play from NBA’s fitness panel; however, he is eligible to sign now. pic.twitter.com/9kgzrRZ3qX

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2024