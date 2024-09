Nba, Jae Crowder si allenerà con i Kings

I Sacramento Kings sono alla ricerca di un altro veterano da aggiungere alla rosa. Un roster di esperienza, ma non di quelle con la E maiuscola. Forse è uno dei motivi per cui il front office californiano ha invitato il veteranissimo Jae Crowder (12 anni nella NBA) ad allenarsi con la squadra durante tutta la settimana. A riferirlo è Sean Cunningham di Fox40.

According to sources, free agent forward Jae Crowder will be working out with the Sacramento Kings this week. The 34-year-old veteran was with the Bucks last season.

Like last month with Isaiah Thomas, Crowder will join roster players in town seeking on-court competition. — Sean Cunningham (@SeanCunningham) September 10, 2024

Durante l’ultima stagione, Crowder è stato una affidabile opzione dalla panchina per i Milwaukee Bucks. Ha tenuto una media di 6.2 punti, 3.2 rimbalzi, 1.3 rubate e 0.8 stoppate in 23 minuti a partita. Registrando, tra l’altro, 25 partite da titolare quando le stelle dei Bucks Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton erano infortunati. Ma lo stesso Crowder nelle ultime stagione non sempre è stato una garanzia per quanto riguarda la salute fisica. Un infortunio all’adduttore sinistro ha tenuto Crowder fuori dalla rotazione di Milwaukee per due mesi la scorsa stagione, facendogli prendere parte solo a 50 partite. In generale nelle ultime 6 stagioni ha giocato solamente due volte più di 60 partite.

Sacramento ha però bisogno di un’ala veterana che possa entrare dalla panchina e supportare gli attaccanti DeMar DeRozan e Keegan Murray. Inoltre porterebbe la sua grande esperienza nei playoff NBA a una squadra, come i Kings, che è pronta a raggiungere la postseason per la seconda volta in 19 stagioni.

