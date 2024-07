DeMar DeRozan è un nuovo giocatore dei Sacramento Kings: accordo triennale

Il viaggio di DeMar DeRozan verso Sacramento di cui vi parlavano nella serata di sabato ha effettivamente dato frutti in tempi brevi. Sono stati infatti definiti i dettagli della sign and trade che legherà il sei volte All-Star ai Kings per le prossime tre stagioni. Le cifre dell’accordo superano i 70 milioni di dollari complessivi (74 secondo ESPN, 76 da fonti The Athletic). Al di là dei numeri, va segnalato il passaggio contestuale di Harrison Barnes ai San Antonio Spurs insieme a un0 scambio di pick non protetto (2031). Chris Duarte e seconde scelte al Draft oltre a compensazione economica, invece, per i Bulls. Chicago ottiene così una cospicua trade exception da 17.6 milioni di dollari, ricorda Bobby Marks, cap expert di ESPN.

