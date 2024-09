Anthony Edwards lancia Minnesota: “Pronti a vincere il titolo NBA”

A poco più di un mese dall’inizio di una nuova stagione NBA, i Minnesota Timberwolves si candidano seriamente ad un ruolo di primo piano per quanto riguarda la vittoria del titolo. In questo senso, il mattatore della franchigia di Minneapolis – ossia Anthony Edwards – ha rilanciato le quotazioni della squadra, dicendosi pronto a conquistare il primo anello della sua carriera. Queste le sue parole, riprese all’interno del suo ultimo post su Instagram:

“Credo che lo stato del Minnesota ci abbia dimostrato così tanto amore e supporto, non vediamo l’ora di tornare in campo e dare tutto per loro. Veniamo da una grande stagione, ma l’anno scorso è stato solo l’antipasto. Quest’anno vogliamo l’intero pasto. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo lavorare duro, ma noi amiamo il lavoro e siamo pronti a mangiare.”