NBA, Carmelo Anthony sicuro: “Oggi segnerei 28 punti a partita con i Knicks”

Quanti punti segnerebbe nella NBA moderna, Carmelo Anthony? Una risposta oggettiva è impossibile averla, poiché l’ex stella dei Knicks si è ritirato da ormai un paio di anni. Detto questo, Carmelo – nel suo show 7PM in Brooklyn – ha comunque dichiarato che nei New York Knicks di oggi, sarebbe in grado di viaggiare ad almeno 28 punti ad allacciata di scarpe. Queste le sue dichiarazioni che hanno suscitato una certa curiosità da parte dei suoi (ex) tifosi:

“Nel basket di oggi sarei molto vicino a quello che ero in grado di fare al tempo, per via di come è costruita la squadra. Non solamente segnando, ma riuscendo a fare tutto il necessario all’interno dell’attacco. Il giocatore di quel tempo nel basket di oggi sarebbe molto efficiente ed efficace, specialmente con quelle che sono le mie conoscenze in questo momento. In un basket in cui si gioca quattro fuori e un lungo dentro, in cui ci si muove e si passa il pallone, e in cui posso coinvolgere nel pick and roll qualsiasi avversario io voglia… onestamente con la squadra di oggi segnerei 28 punti a partita”.