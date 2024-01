La carriera NBA di Christian Koloko a rischio per coaguli di sangue

Il nome di Christian Koloko è emerso negli ultimi giorni a margine della trade che ha portato Pascal Siakam a Indianapolis.

Tagliato dai Raptors, che dovevano liberare un posto a roster, il sophomore da Arizona deve purtroppo fronteggiare seri problemi di salute. Shams Charania di The Athletic parla di coaguli di sangue, una condizione che, per la delicatezza del tema, potrebbe porre fine anzitempo alla sua giovane carriera NBA. Al momento le condizioni di Koloko sono monitorate dai medici del Fitness to-Play-Panel NBA. Di fatto all’atleta non è concesso allenarsi o giocare nella lega fino a prossimo via libera. Come dichiarato dal Masai Ujiri, Presidente operativo dei Raptors, il suo stato di salute “è nelle mani della NBA”.

