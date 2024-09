Lutto in NBA, è morto Mitchell Wiggins, ex Bulls Rockets e 76ers, papà di Andrew Wiggins

A 64 anni è morto nella giornata di venerdì Mitchell Wiggins, padre del giocatore degli Warriors Andrew Wiggins e a sua volta ex NBA, per sei stagioni nella lega con le maglie di Bulls, Rockets e 76ers. Le cause della morte non sono state rese note pubblicamente per ragioni di riservatezza. È noto però come le serie condizioni di salute del padre, fossero state ragione di prolungate assenze dai campi NBA proprio per Andrew, in particolare nell’arco della stagione 2022-2023. Chiamato dagli Indiana Pacers al primo giro del Draft NBA 1983, Mitchell Wiggins spese la sua rookie season nella lega a Chicago.

389 partite in NBA per lui, con una media di 10 punti a partita. Parentesi buia la sospensione di due anni comminatagli tra il 1987 e il 1989 per essere risultato positivo a un test antidroga. Al suo ritorno promise un versamento di 10 dollari per ogni punto segnato in stagione alla Salvation Army, e chiuse l’annata con il massimo in carriera per media punti (15.5).