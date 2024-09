Mercato NBA, Markieff Morris resta ai Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks raggiungono un nuovo obiettivo nella loro offseason confermando a roster Markieff Morris. La notizia è anticipata su X dall’insider NBA di The Athletic Shams Charania, che cita a sua volta Yoni Noy, agente del giocatore. Fresco trentacinquenne, anni compiuti il 2 settembre, Markieff Morris sarà ai nastri di partenza della sua 14ª stagione nella lega. Nel 2023-2024 ha disputato 26 partite in regular season. 12’ i minuti trascorsi in campo da Morris in occasione di Gara 4 delle NBA Finals, serie poi persa dai Mavericks contro i Boston Celtics.

Morris’ agent, Yony Noy (@YonyNoy1) of LAA Partners, confirms the agreement with the Mavericks. https://t.co/ghU2ayxDKW — Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2024

