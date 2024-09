NBA, JJ Redick sul coaching staff Lakers: “Ho scelto solo gente ossessionata dal basket”

Si avvicina l’inizio ufficiale del training camp per i Los Angeles Lakers che – durante l’estate – hanno deciso di cambiare la propria guida, assumendo JJ Redick con il ruolo di head coach. Amico di LeBron James ed ex giocatore di lunga data in NBA, Redick – in una intervista rilasciata a Spectrum – ha inoltre confermato di aver ormai completato la selezione del proprio coaching staff. Queste le sue parole a riguardo:

“Per prima cosa sono felicissimo di essere qui in palestra a lavorare, questa è la parte migliore del ruolo di allenatore. Nello scegliere i miei assistenti ho voluto solo invasati, ossessionati dal basket e pronti a lavorare duramente e credo di averli trovati. Come si presenteranno LeBron James e Anthony Davis all’inizio del training camp? Stiamo parlando di due grandi, grandissimi professionisti, non sono affatto preoccupato del fatto che saranno pronti quando inizierà la stagione, il nostro obiettivo è di farli stare bene”.

