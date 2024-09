NBA 2024-2025: le date di Media Day e Training Camp delle 30 squadre

A metà agosto abbiamo avuto un assaggio del calendario NBA della stagione regolare 2024-2025. Ora, in questo limbo che ci separa dall’Opening Night, è bene fissare alcune date chiave per avvicinarci poco a poco, senza perdere i momenti salienti. La preseason scatta a inizio ottobre, ma quando sono previsti Media Day e Training Camp delle 30 squadre. Scorriamo il calendario con tutte le date confermate da ogni franchigia NBA

NBA Media Day e Training Camp 2024-2025

Il calendario aggiornato delle 30 squadre

Nuggets e Celtics, squadre impegnate in sfide di preparazione oltre i confini statunitensi (Abu Dhabi Games) anticiperanno l’apertura del Training Camp rispetto alle altre 28 formazioni. Nel caso delle franchigie campioni NBA delle ultime due stagioni, infatti, la data da segnare sul calendario è quella del 24 settembre per il Media Day, con il Training Camp al via il giorno successivo. Una settimana più tardi, di fatto, toccherà al resto della lega: Media Day il 30 settembre, Training Camp aperto ufficialmente il 1 ottobre 2024. Seguiranno aggiornamenti con tutti gli orari italiani per seguire al meglio la preparazione delle squadre su nbareligion.com.