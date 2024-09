Mercato NBA, E.J. Liddell al training camp con i Chicago Bulls

Complice un infortunio al legamento crociato del ginocchio durante la Summer League 2022, E.J. Liddell, 41ª scelta del Draft di quell’anno da parte dei New Orleans Pelicans, non ha ancora trovato costanza in NBA. Dopo sole otto partite disputate nel 2023-2024, cui si aggiungono 17 apparizioni in G League, il ventitreenne prova a trovare nuove conferme. I Chicago Bulls, scrive Michael Scotto di HoopsHype, gli hanno offerto un contratto in vista del training camp, che si aprirà il giorno 30 del mese corrente con il Media Day. La formula, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la fa da padrona in questo periodo dell’anno: qui trovate una panoramica aggiornata con tutti gli accordi Exhibit 10 in vigore.

Chicago Bulls, anche E.J. Liddell per un posto a roster

Il gruppo squadra dei Bulls in questa offfseason è piuttosto numeroso. Come ricorda K.C. Johnson di Yahoo Sports, i giocatori a roster sono attualmente 21, 14 dei quali con contratto garantito. In previsione della stagione regolare, di fatto, resta uno slot potenzialmente da occupare, il 15º. Chicago, inoltre, ha uno spazio per firmare giocatori con two-way contract.

