NBA, carica LeBron James: “Non vedo l’ora di scendere in campo con Bronny”

Ancora tre settimane di attesa e vedremo per la prima volta nella storia NBA, padre e figlio giocare nella stessa squadra. Tutte le attenzioni saranno sui Los Angeles Lakers, con il nativo di Akron particolarmente carico per questo traguardo. Di seguito, le parole da parte del nativo di Akron durante una nuova puntata di The Shop:

“Sono così felice… non vedo l’ora di iniziare il training camp. Avere tuo figlio che lavora con te è la cosa più bella in assoluto. Non vedo l’ora che arrivi questo momento. Non vedo davvero l’ora di scendere in campo per lui. Sarà abbastanza surreale per me. Questa potrebbe essere la prima volta in tutta la mia carriera in cui avrò l’opportunità di fare un passo indietro e dire: ‘Oh, è davvero fantastico’.”

LeBron assicura che non è mai stato così rilassato. È come se vincere il quinto titolo passasse in secondo piano:

“In passato non sono mai riuscito a vedere le cose con una certa distanza, forse perché ero totalmente concentrato nel tentare di conquistare il titolo. Sono stato così nella foga del momento durante la mia carriera che prego e spero che stare con mio figlio mi dia finalmente l’opportunità di fare un passo indietro e guardare le cose da una prospettiva diversa e apprezzarle.”

Ma attenzione, un imperativo, che Bronny non lo chiami papà:

“No, non può chiamarmi papà! Lo abbiamo già stabilito. Non può chiamarmi papà al lavoro. Una volta che lasceremo il centro di allenamento e le porte si chiuderanno, potrei essere di nuovo suo padre in macchina se viaggiamo insieme. Non può dire in campo: ‘Papà, sono qui.'”

