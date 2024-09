NBA, Stephen Curry e l’esempio di Michael Jordan: “Vorrei avere una franchigia”

Michael Jordan è stato fonte di ispirazione e ammirazione per un’intera generazione di giocatori. Ha poi ricoperto il ruolo di manager, diventando proprietario di maggioranza dei Charlotte Hornets (ex Bobcats) dal 2010 al 2023. Anche se il successo sportivo non è oggettivamente attivato, MJ ha ottenuto una plusvalenza eccezionale di quasi tre miliardi di dollari dalla compravendita della squadra.

Una situazione che ha finito per ispirare le superstar di oggi, come LeBron James, che da tempo ha dimostrato di voler seguire le orme di Michael Jordan, con la possibilità di partecipare alla creazione di una franchigia a Las Vegas e l’obiettivo di diventarne il proprietario. In Francia , Tony Parker ha intrapreso la stessa strada diventando azionista e poi presidente dell’Asvel.

NBA, le parole di Stephen Curry: “Diventare proprietario di una franchigia? È una opzione”

Martedì scorso, anche Stephen Curry ha parlato di ambizioni simili per il resto della sua carriera. Anche se dice di rimanere concentrato sui suoi ultimi anni da giocatore, il playmaker sta gradualmente iniziando a pensare al post-basket e a come potrebbe continuare a divertirsi in altro modo. E la prospettiva di diventare un giorno proprietario di una franchigia NBA sta lentamente guadagnando terreno:

“Per me è chiaramente un’opzione sul tavolo. Penso che potrei fare davvero un ottimo lavoro aiutando a mantenere la qualità della NBA e fare quello che serve per portare una franchigia al titolo di campionato. So che ho ancora molto da realizzare sul campo prima di passare ad altri ruoli nella Lega.”

Stephen Curry ha già pensato al tipo di leader che vorrebbe essere, ispirandosi in particolare all’ambiente creato dai proprietari Joe Lacob e Peter Guber agli Warriors, in particolare ponendo il giocatore al centro dell’organizzazione:

“Ci vuole un investimento necessario per creare un ambiente di prima classe, in modo che ci sentiamo presi cura in maniera totale e che ci permetta di giocare a basket ai massimi livelli.”

