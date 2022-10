NBA, LeBron James proprietario di una franchigia a Las Vegas dopo il ritiro?

I Los Angeles Lakers disputano la seconda partita della preseason e devono rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria. I 23 punti di LeBron James in un tempo, con 8 su 11 al tiro, non bastano perché a prevalere sono i Suns di Devin Booker – autore di 22 punti. Al termine della gara, per il numero 6 dei losangelini c’è spazio per parlare anche del futuro.

Le parole di James

LeBron James ha parlato più volte in passato del suo desiderio di diventare proprietario di una franchigia al termine della carriera. Magari proprio a Las Vegas, destinazione preferita del 37enne. E dopo la partita con i Suns ha mandato un altro messaggio molto chiaro al commissioner Adam Silver. Queste le sue parole:

“So che Adam si trova ad Abu Dhabi in questo momento, ci credo. Ma probabilmente legge ogni singola intervista e trascrizione che arriva da giocatori della NBA. Quindi, vorrei un team lì [Las Vegas] Adam. Grazie.”

Il commissioner ha sempre descritto Las Vegas come un grande mercato per lo sport, aggiungendo che prima o poi la lega estenderà il suo raggio di azione. Ma l’espansione non sembra essere urgente argomento di dibattito. James ha anche rivelato le ragioni alla base del suo sogno:

“È la miglior fanbase del mondo. E mi piacerebbe tantissimo portare una squadra lì a un certo punto. Sarebbe grandioso.”

LeBron James possiede un discreto portafoglio di investimenti sportivi che prende la forma di quote nel Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox. Con un patrimonio stimato in oltre un miliardo di dollari, prima o poi si prenderà anche una franchigia NBA.

