NBA, i Timberwolves sono sicuri: vogliono tenersi stretti Gobert

Il futuro di Minnesota passa prima per Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns. Esatto, non Anthony Edwards che ha appena rinnovato con la franchigia e – a meno di trade shock – sarà la loro pietra angolare. Il duo di big aveva fatto storcere il naso due anni fa con l’acquisizione del francese ma al contempo è stato tra i più presenti contributori al successo della passata stagione, chiusa solo alle finali della Western Conference. Insomma, se Minnesota è una contender è anche grazie a quei due.

Ma i Timberwolves, per permettersi così tante stelle, sono diventati il secondo roster più costoso dell’intera NBA. Il primo apron polverizzato, il secondo apron anche. Davanti hanno solo i Phoenix Suns. Ma il presidente dei Timberwolves Tim Connelly ha dichiarato che Gobert è pienamente nei loro piani a lungo termine.

“Vorremmo che Rudy rimanesse qui per molto tempo. Certamente il nostro obiettivo con la maggior parte di questi ragazzi è quello di tenerli qui fino a quando lo vorranno. … Idealmente, penso che la continuità sarà uno dei migliori punti di forza che abbiamo e ci piace molto il nostro gruppo”.

Rimangono da chiarire ancora un pi’ di questioni. A partire da quale gruppo proprietario acquisterà (o manterrà) la maggioranza delle azioni e controllerà la squadra. E per quanto tempo sarà disposto a spendere a questo ritmo? Di sicuro il front office è intenzionato a puntare molto sui giovani come i rookie Rob Dillingham e Terrence Shannon Jr. appena selezionati.

“Non vogliamo caricare troppo sulle spalle di nessun giovane. Ovviamente dovranno dimostrare di essersi guadagnati quei minuti. Ma al punto in cui siamo, siamo diventati una squadra piuttosto costosa, quindi dovremo trovare dei posti per questi giovani. Sappiamo che non sarà sempre bello”.