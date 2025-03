NBA, Stephen Curry verso il recupero dopo l’infortunio: le condizioni

Stephen Curry è in viaggio per raggiungere la squadra a Miami e, forse, potrebbe addirittura scendere in campo contro gli Heat. Il tutto dipenderà da come la sua contusione pelvica risponderà alle cure nei prossimi due giorni. Gli Warriors, che sabato sera hanno perso ad Atlanta per 124-115 senza Curry, hanno dichiarato che la loro stella verrà rivalutata nella giornata odierna.

Prima della sconfitta contro gli Hawks, l’allenatore Steve Kerr aveva dichiarato di sperare che il play si sarebbe riunito alla squadra durante il giro di trasferte di 6 match da parte dei Golden State. La partita di martedì segnerà il ritorno di Jimmy Butler in Florida per affrontare la sua ex squadra dopo una tumultuosa rottura con Pat Riley. Dopodiché, gli Warriors giocheranno venerdì a New Orleans, il 1° aprile a Memphis e concluderanno la trasferta contro i Lakers per il 3 aprile.

Curry ha riportato la contusione pelvica quando è caduto violentemente sul parquet durante il secondo tempo della vittoria di giovedì sui Toronto Raptors.

Leggi Anche:

NBA Playoff 2025: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Classifica NBA 2024-2025