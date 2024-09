NBA, Paul George si scaglia contro Edwards: “È immaturo e manca di rispetto”

La saggezza di Paul George o l’esuberanza di Anthony Edwards? In questi giorni, negli States c’è un gran vociferare dopo gli ultimi commenti rilasciati dal giocatore dei Minnesota Timberwolves rispetto al livello di talento nelle ere NBA precedenti, nella quale – secondo lo stesso Ant – spiccava solamente Michael Jordan e nulla più. Queste le parole di Edwards a riguardo:

“Non ho visto granché del passato, quindi non posso dire nulla. Dicono che ai loro tempi, il gioco fosse più difficile di adesso, ma non credo che ci fosse così tanto talento in giro. Michael Jordan era l’unico con grandi qualità, se capite cosa intendo. Ecco perché sono rimasti colpiti poi da Kobe Bryant. Perché ormai tutti hanno talento ed è difficile venir fuori.”

Ebbene, anche Paul George ha deciso di commentare quanto detto dal vincitore dell’oro olimpico a Parigi 2024, definendolo però come una persona immatura:

“Penso che abbia mancato di rispetto al gioco, ho trovato i suoi commenti molto immaturi. Ant è ovviamente un grandissimo talento e continuerà a esserlo anche in futuro, ma se guardiamo a dove è arrivato oggi il basket in termini di popolarità, dobbiamo riconoscere i meriti di chi è venuto prima di noi”.

Parole che fanno seguito anche a quelle di Magic Johnson, il quale aveva ribattuto ad Edwards in maniera laconica:

“Non rispondo mai a qualcuno che non ha mai vinto un titolo. Non c’è molto a cui rispondere… Non ha vinto un titolo NCAA. Non so nemmeno se ha vinto un titolo di scuola superiore…”